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| | Гарик Харламов жестко ответил "халявщикам", желающим получить машину

Гарик Харламов жестко ответил "халявщикам", желающим получить машину

Сегодня, 13:30
Недавно шоумен опубликовал объявление о продаже машины олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука. Подписчики начали упрашивать кумира разыграть автомобиль. В новом видео Гарик Харламов жёстко ответил "халявщикам" отказом дарить машину и объяснил причину.

Гарик Харламов жестко ответил "халявщикам", желающим получить машину

На своей странице Гарик Харламов недавно опубликовал сообщение о продажи машины Ильи Ковальчука. Как сообщает Vladtime, автомобиль был подарен олимпийскому чемпиону за победу в игре против немецкой сборной. Белая BMW продается за 7 тысяч долларов любому желающему.

Гарик Харламов жестко ответил "халявщикам", желающим получить машину

Однако подписчики решили, что шоумен разыгрывает автомобиль, и довели артиста своими комментариями до истерики. В ответном видео Гарик Харламов жёстко ответил "халявщикам" и  разъяснил, что он не разыгрывает автомобиль, а всего лишь снялся в рекламе. Всех желающих получить автомобиль Гарик отправил к тем, кто действительно его разыгрывает. Настырность подписчиков очень разозлила шоумена, а слово «машина» еще не один день будет вызывать нервный тик у звезды.
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