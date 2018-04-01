Гарик Харламов жестко ответил "халявщикам", желающим получить машину

Гарик Харламов жестко ответил "халявщикам", желающим получить машинуСегодня, 13:30
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Гарик «Бульдог» Харламов продает машину олимпийского чемпиона. Сообщение известного комика в социальных сетях удивило подписчиков.
Известный комик Гарик Харламов опубликовал новую фотографию на своей странице в Instagram, на которой предстал в четырех разных образах. Подписчики оценили
Комик Гарик Харламов сильно поругался со своими фанатами после того, как оскорбил их своими штуками о немецкой Аллее звёзд.