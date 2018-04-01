Названы 6 безопасных розыгрышей к 1 апреля

В День смеха хочется развеселить близких и друзей интересными и, самое главное, безопасными розыгрышами. Интернет-газета «Кривое зеркало» выделила 6 безобидных способов пошутить над друзьями 1 апреля.

Первый способ эксперты назвали «Утренним». 1 апреля кто-то не сможет умыться и намылить руки, если шутник покроет бесцветным лаком мыло. Наблюдать за такой картиной очень весело.«Приятный» - так назван еще один способ искренне пошутить над человеком. Найти «заначку» всегда приятно. Кусочек старой купюры, торчащей из кармана или еще откуда-то, обнадежит, а приклеенный смайлик к ней – развеселит.Третий способ розыгрыша – «Шокирующий». Каждый человек с трепетом относится к дорогостоящим и ценным вещам: технике, мебели, одежде и т.д. С помощью этой шутки можно проверить реакцию на залитый молоком ноутбук или лаком новый ковер. Если разлить клей или лак на пищевую пленку и высушить ее, то получится многоразовое пятно, которым можно «залить» все, что угодно.«Счастливым» способом можно поднять ненадолго настроение. Найденная на полу монетка осчастливит человека. Радость исчезнет после того, как он поймет, что монета приклеена к полу.Пятый безопасный способ розыгрыша эксперты назвали «Загадочным». Он подходит не только для коллег по работе, но и любителей просиживать за компьютером. Заклеенный бумагой контакт компьютерной мышки надолго озадачит коллегу.Последний шестой розыгрыш - «Неожиданный». Внезапному удивлению друзей не будет предела после того, как угостить их ассорти сладких M&M's и кислых Skittles.