Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Гарик Харламов жестко ответил "халявщикам", желающим получить машину Шутить изволите: Акула-пышка появилась в Приморье и плавала по суше Samsung разрабатывает смарт-часы с размером дисплея как смартфон В Украине снова поднимутся цены из-за странной работы правительства В Мексике камеры наблюдения зафиксировали танец призрака Житель США удивил пользователей Сети опубликованными квадратными облаками Анфиса Чехова опубликовала "обручальный" пост «Бурановские бабушки» заговаривают огурцы и излечивают травами Следы древних великанов нашли в Рязанской области "Голые" снимки Анюты Рай стали раздражать поклонников Выборы нового губернатора Кузбасса состоятся в сентябре 2018 года "Денег нет, но вы держитесь": Жителям Волоколамска выдали 1000 респираторов
| | Названы 6 безопасных розыгрышей к 1 апреля

Названы 6 безопасных розыгрышей к 1 апреля

Сегодня, 13:40
В День смеха хочется развеселить близких и друзей интересными и, самое главное, безопасными розыгрышами. Интернет-газета «Кривое зеркало» выделила 6 безобидных способов пошутить над друзьями 1 апреля.

Названы 6 безопасных розыгрышей к 1 апреля

 

Первый способ эксперты назвали «Утренним». 1 апреля кто-то не сможет умыться и намылить руки, если шутник покроет бесцветным лаком мыло. Наблюдать за такой картиной очень весело.

«Приятный» - так назван еще один способ искренне пошутить над человеком. Найти «заначку» всегда приятно. Кусочек старой купюры, торчащей из кармана или еще откуда-то, обнадежит, а приклеенный смайлик к ней – развеселит.

Третий способ розыгрыша – «Шокирующий». Каждый человек с трепетом относится к дорогостоящим и ценным вещам: технике, мебели, одежде и т.д. С помощью этой шутки можно проверить реакцию на залитый молоком ноутбук или лаком новый ковер. Если разлить клей или лак на пищевую пленку и высушить ее, то получится многоразовое пятно, которым можно «залить» все, что угодно.

«Счастливым» способом можно поднять ненадолго настроение. Найденная на полу монетка осчастливит человека. Радость исчезнет после того, как он поймет, что монета приклеена к полу.

Пятый безопасный способ розыгрыша эксперты назвали «Загадочным». Он подходит не только для коллег по работе, но и любителей просиживать за компьютером. Заклеенный бумагой контакт компьютерной мышки надолго озадачит коллегу.

Последний шестой розыгрыш - «Неожиданный». Внезапному удивлению друзей не будет предела после того, как угостить их ассорти сладких M&M's и кислых Skittles.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Компания Google шутит с картами 1 апреля
Компания Google шутит с картами 1 апреля

Компания Google шутит с картами 1 апреля. В День смеха представители американской корпорации решили поднять настроение людям, предлагая им поиграть в аркадную

PornHub жестоко разыграл своих пользователей 1 апреля
PornHub жестоко разыграл своих пользователей 1 апреля

Самый крупный в мире порносайт PornHub решил пошутить над своими пользователями в День смеха и жестоко их разыграл.

Названы три лучшие способa заработать на собственном автомобиле
Названы три лучшие способa заработать на собственном автомобиле

Эксперты назвали три лучшие способа заработать на собственном автомобиле. Это поможет покрыть значительную часть потраченных денег на его приобретение.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости