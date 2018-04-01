Активисты хотят привлечь Елену Малышеву к уголовной ответственности за её высказывания

Группы зоозащитников в социальных сетях требуют привлечь к ответственности телеведущую программы о здоровье «Жить Здорово». В одном из эфиров Елена Малышева призывала к убийству животных.

В Интернете борцы за права животных развернули кампанию, направленную против Елены Малышевой. Её целью является привлечение внимания правоохранительных органов к высказываниям телеведущей. В эфире программы «Жить Здорово» от 29 марта 2018 года рассматривалась тема угрозы разгуливающих по улицам стай бездомных собак. Малышева подвела итог, что люди рискуют жизнью, прогуливаясь по улицам, и призвала к уничтожению бездомных собак. Борцов за права животных она назвала «помехой».

В другом эфире велось обсуждение проблем прививания детей. В студии находился мужчина, жена которого отказывалась делать инъекции их 11-летней дочери. Малышева заявила, что никто не имеет право рисковать здоровьем ребёнка и призывала убить жену. В данной ситуации не имеет значение то, была ли фраза сказана всерьёз или в шутку. Когда дело касается телепередач на федеральном канале с многомиллионной аудиторией, телеведущий не может позволить себе такого рода высказывания. В связи с этим неравнодушные граждане решили привлечь внимание правоохранительных органов к деятельности Елены Малышевой.