Лена Миро назвала правила хорошего тона в современных реалиях

Популярная блогерша Лена Миро в Telegram опубликовала правила хорошего тона, которым нужно следовать в современном мире.

Анна Котова

Лена Миро написала, что первым правилом считается, если есть возможность написать абоненту по e-mail, а не в любом другом мессенджере, то нужно написать именно в почте. Второе правило – если можно написать в Telegram, а не отправить SMS с телефона, то нужно писать в Telegram. Последнее правило – если есть возможность писать сообщение со смартфона, а не звонить абоненту, то напиши SMS. В завершении своего поста блогерша написала, что эти правила нужно показать всем своим друзьям, чтобы они тоже были в курсе современной реальности. Также Лена Миро обозвала людей «мудаками и дурами», которые не следуют этим правилам хорошего тона.Ранее Лена Миро в своем блоге рассуждала о совести. В результате философствования знаменитость пришла к выводу, что у людей совести не может быть в принципе. Однако не все пользователи согласились с данным утверждением. По словам подписчиков, если бы не было совестливых людей, мир и само человечество не смогло бы так долго просуществовать.