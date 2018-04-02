Ученый-самоучка из Воронежа рассмешил своим шоколадным эксперементом

Некий псевдопрофессор Никита Коротких выложил в Сеть ролик, где совершил эксперимент с шоколадом. В итоге парень никого не удивил своими «великими открытиями», а лишь рассмешил.

На видео видно как парень поджигает кусочек плитки шоколада. Изначально юный ученый намерен был на самом деле совершить открытие, но после парочки обоснованных комментариев, парня быстро вернули с небес на землю.Пользователь YouTube Юлия сообщила, что вся еда горит, так как в ней есть белки, жиры, углеводы, а также некоторые минералы (магний, кальций, йод – прим. VladTime), которые при слиянии с кислородом начинают гореть.Пользователь Александр начал шутить по этому поводу: «Если ваш шоколад не горит, значит это плохой шоколад. Возможно, он ещё и не тонет», - юмористически отнесся к эксперименту веселый комментатор.