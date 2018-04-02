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| | Ученый-самоучка из Воронежа рассмешил своим шоколадным эксперементом

Ученый-самоучка из Воронежа рассмешил своим шоколадным эксперементом

Сегодня, 01:30
Некий псевдопрофессор Никита Коротких выложил в Сеть ролик, где совершил эксперимент с шоколадом. В итоге парень никого не удивил своими «великими открытиями», а лишь рассмешил.

Ученый-самоучка из Воронежа рассмешил своим шоколадным эксперементом

 

На видео видно как парень поджигает кусочек плитки шоколада. Изначально юный ученый намерен был на самом деле совершить открытие, но после парочки обоснованных комментариев, парня быстро вернули с небес на землю.


Пользователь YouTube Юлия сообщила, что вся еда горит, так как в ней есть белки, жиры, углеводы, а также некоторые минералы (магний, кальций, йод – прим. VladTime), которые при слиянии с кислородом начинают гореть.

Пользователь Александр начал шутить по этому поводу: «Если ваш шоколад не горит, значит это плохой шоколад. Возможно, он ещё и не тонет», - юмористически отнесся к эксперименту веселый комментатор.
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