В свердловской колонии преступник делает кисок из вторсырья

В Кировградской воспитательной колонии малолетние преступники в целях воспитательных работ изготавливают различные вещи. Так, один из воспитанников учреждения изготавливает кошек из вторсырья.

Анна Котова

Седьмой год подряд в этой колонии проходит научно-практическая конференция, созданная для того, чтобы развить у воспитанников творческий потенциал. На данном мероприятии преступники представили примерно 10 работ, которые проходили в трех номинациях: исследовательская, творческая и реферативная.Отметим, что в номинации «Творческий проект» победил один из воспитанников, который работает с вторсырьем. Парень дает второй шанс на жизнь ненужным вещам. На этом мероприятии он представил кошек, которые были изготовлены из стекла.