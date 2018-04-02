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| | В свердловской колонии преступник делает кисок из вторсырья

В свердловской колонии преступник делает кисок из вторсырья

Сегодня, 00:30
В Кировградской воспитательной колонии малолетние преступники в целях воспитательных работ изготавливают различные вещи. Так, один из воспитанников учреждения изготавливает кошек из вторсырья.

В свердловской колонии преступник делает кисок из вторсырья

 

Седьмой год подряд в этой колонии проходит научно-практическая конференция, созданная для того, чтобы развить у воспитанников творческий потенциал. На данном мероприятии преступники представили примерно 10 работ, которые проходили в трех номинациях: исследовательская, творческая и реферативная.

Отметим, что в номинации «Творческий проект» победил один из воспитанников, который работает с вторсырьем. Парень дает второй шанс на жизнь ненужным вещам. На этом мероприятии он представил кошек, которые были изготовлены из стекла.
Анна Котова
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