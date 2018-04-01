Шутить изволите: Акула-пышка появилась в Приморье и плавала по суше

Из Китая в Приморье заплыла рыба, которая до недавних пор считалась вымершей. Фотоловушка «Земли леопарда» зафиксировала китайскую голубую акулу, едва ли не самую грозную подводную хищницу. Рыба мелькнула в кадре в районе российско-китайской границы.

Исследователи предположили, что именно в Китае сохранились последние представители этого вида, и, судя по внешнему виду «мигрантки», ее сородичи чувствуют себя в Поднебесной превосходно. Во-первых, рыба гладенькая и чрезвычайно упитанная, во-вторых ее бока просто лоснятся и переливаются, а в третьих – акула демонстрирует чудеса скорости и ловит ветер буквально на лету, ведь находилась она не в воде.Ранее на этом же месте ученые видели амурского тигра и дальневосточного леопарда. По их словам, появление нового хищного животного на территории нацпарка может спровоцировать изменения в экосистеме. Если в море голубая акула питалась преимущественно рыбой, то адаптировавшись к жизни на суше, она внесет коррективы в свой рацион. На территории заповедника очень много копытных животных, поэтому хищница может переквалифицироваться на некрупных оленей, которые составляют основную пищу тигров и леопардов. Также отмечалось, что ученые соберутся, чтобы определить достоверность информации.

Дарья Светозарова

Однако после выяснилось, что сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» решили подшутить над читателями. На самом деле на территорию парка проникла голубая акула, но не древняя вымершая рыба, а ее рукотворная копия. Китайцы остроумно поздравили с Днем дурака своих российских коллег, поместив на границе воздушный шар в виде красочной мультяшной акулы.