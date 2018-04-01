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Шутить изволите: Акула-пышка появилась в Приморье и плавала по суше

Сегодня, 13:07
Из Китая в Приморье заплыла рыба, которая до недавних пор считалась вымершей. Фотоловушка «Земли леопарда» зафиксировала китайскую голубую акулу, едва ли не самую грозную подводную хищницу. Рыба мелькнула в кадре в районе российско-китайской границы.

Шутить изволите: Акула-пышка появилась в Приморье и плавала по суше

 

Исследователи предположили, что именно в Китае сохранились последние представители этого вида, и, судя по внешнему виду «мигрантки», ее сородичи чувствуют себя в Поднебесной превосходно. Во-первых, рыба гладенькая и чрезвычайно упитанная, во-вторых ее бока просто лоснятся и переливаются, а в третьих – акула демонстрирует чудеса скорости и ловит ветер буквально на лету, ведь находилась она не в воде.

Ранее на этом же месте ученые видели амурского тигра и дальневосточного леопарда. По их словам, появление нового хищного животного на территории нацпарка может спровоцировать изменения в экосистеме. Если в море голубая акула питалась преимущественно рыбой, то адаптировавшись к жизни на суше, она внесет коррективы в свой рацион. На территории заповедника очень много копытных животных, поэтому хищница может переквалифицироваться на некрупных оленей, которые составляют основную пищу тигров и леопардов. Также отмечалось, что ученые соберутся, чтобы определить достоверность информации.

Шутить изволите: Акула-пышка появилась в Приморье и плавала по суше

 

Однако после выяснилось, что сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» решили подшутить над читателями. На самом деле на территорию парка проникла голубая акула, но не древняя вымершая рыба, а ее рукотворная копия. Китайцы остроумно поздравили с Днем дурака своих российских коллег, поместив на границе воздушный шар в виде красочной мультяшной акулы.
Дарья Светозарова
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