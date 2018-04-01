Эпичное извержение вулкана на Гавайях попало на видео

Недавно на Гавайях произошло странное и эпичное извержение вулкана. Очевидцы данного явления сняли все на видео.

Анна Котова

Один из активных вулканов Килауэа, который находится на Гавайях, выбросил в воздух необычные и красивые столбы пепла. Такое редкое явление называется земляным столбом, которое появляется из-за сильного ветра и повышенной влажности. Это явление представляет собой крученые колонны пепла, высота которых достигает несколько сотен метров.Килауэа специалисты считают самым опасным вулканом на планете. Извержения этого вулкана происходят уже 30 лет. Для того, чтобы посмотреть такое завораживающее явление, как извержение, туристы со всего мира приезжают в Гавайский национальный парк.