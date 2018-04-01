Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Гарик Харламов жестко ответил "халявщикам", желающим получить машину Шутить изволите: Акула-пышка появилась в Приморье и плавала по суше Samsung разрабатывает смарт-часы с размером дисплея как смартфон В Украине снова поднимутся цены из-за странной работы правительства В Мексике камеры наблюдения зафиксировали танец призрака Житель США удивил пользователей Сети опубликованными квадратными облаками Анфиса Чехова опубликовала "обручальный" пост «Бурановские бабушки» заговаривают огурцы и излечивают травами Следы древних великанов нашли в Рязанской области "Голые" снимки Анюты Рай стали раздражать поклонников Выборы нового губернатора Кузбасса состоятся в сентябре 2018 года "Денег нет, но вы держитесь": Жителям Волоколамска выдали 1000 респираторов
| | Эпичное извержение вулкана на Гавайях попало на видео

Эпичное извержение вулкана на Гавайях попало на видео

Сегодня, 12:49
Недавно на Гавайях произошло странное и эпичное извержение вулкана. Очевидцы данного явления сняли все на видео.

Эпичное извержение вулкана на Гавайях попало на видео

 

Один из активных вулканов Килауэа, который находится на Гавайях, выбросил в воздух необычные и красивые столбы пепла. Такое редкое явление называется земляным столбом, которое появляется из-за сильного ветра и повышенной влажности. Это явление представляет собой крученые колонны пепла, высота которых достигает несколько сотен метров.

Килауэа специалисты считают самым опасным вулканом на планете. Извержения этого вулкана происходят уже 30 лет. Для того, чтобы посмотреть такое завораживающее явление, как извержение, туристы со всего мира приезжают в Гавайский национальный парк.
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
На Аляске началось извержение вулкана Богослов
На Аляске началось извержение вулкана Богослов

На Аляске вулкан Богослов, располагающийся на одноименном незаселённом людьми острове, начал извержение. Около 20:00 по мск (23.05 UTC) вулкан выбросил в

На Камчатке сразу два вулкана выбросили столбы пепла
На Камчатке сразу два вулкана выбросили столбы пепла

Как сообщают в региональном управлении МЧС, на Камчатке сразу два вулкана Жупановский и Шивелуч выбросили в воздух столбы пепла.

Мародёрства начались на Гавайях в местах, откуда из-за вулкана эвакуировали людей
Мародёрства начались на Гавайях в местах, откуда из-за вулкана эвакуировали людей

Появилась информация о деятельности мародёров, которые начали промышлять в гавайском Пахоа, из которого местные жители были вынуждены бежать, поскольку

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости