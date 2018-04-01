В Приморье нашли «пластмассовую» водку из Китая

У одного из жителей Владивостока возникли сомнения в качестве самого популярного в России алкогольного напитка. Водка, которую он прибрел в местном магазине, не вызвала у него доверия, и он решил проверить, пригодна ли она к употреблению. Результаты проверки его неприятно удивили.

Дарья Светозарова

Алкоголь сам по себе не самый полезный продукт. Однако куда хуже, когда его еще и подделывают. Мужчина рассказал журналистам, что у купленной им сорокоградусной был весьма странный и неприятный вкус. Напиток он приобрел для семейного торжества, но уже после первой дегустации у него закрались подозрения. Несмотря на то, что на вкус эта водка ничем не отличалась от ранее выпитых аналогичных продуктов, после нее возникало необычное послевкусие – похоже на расплавленную пластмассу.Тогда мужчина и вспомнил, что ранее в Приморье обнаружили китайский рис, который был сделан из пластмассы. Тогда производителей этого «продукта питания» вывели на чистую воду простым тестом – они подожгли рис. Крупа загорелась. Покупатель подозрительной водки решил проверить национальный алкогольный напиток тем же способом. Как ни странно, она воспламенилась, а ведь этого не должно было случиться, поскольку в водке только 40% спирта, а остальные 60% - приходятся на воду. Из этого приморец заключил, что вместо обычной водки он заплатил свои кровные за синтетическую «паленку».Стоит отметить, что после рисовой истории приморцы испытывают огнем практически любые продукты. Недавно одна из жительниц края таким образом испытала шоколад. Продукт, как ни странно, вспыхнул, словно спичка. Женщина засняла процесс горения на видео и поместила в Сеть, однако органы контроля не посчитали это достойным поводом для проверки продукта.