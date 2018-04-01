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| | В Мексике камеры наблюдения зафиксировали танец призрака

В Мексике камеры наблюдения зафиксировали танец призрака

Сегодня, 12:29
Пользователи социального новостного сайта Reddit обратили внимание на видео охранника госпиталя в Мексике. В ночном ролике был запечатлён силуэт приведения, который изображал танцевальные движения.

В Мексике камеры наблюдения зафиксировали танец призрака

 

Длиннорукое привидение, таковым его увидели зрители, появилось на экране монитора охранника ночной смены. Возле мексиканского госпиталя появился призрак, который танцует. Но он недолго пробыл на территории лечебного заведения, и вскоре покинул местность.

Очевидец уверен, что это дух умершего когда-то в этом госпитале пациента, дух которого так и не обрёл спокойствия. Пользователи Сети разделились. Одни согласны с тем, что это паранормальное явление в образе фантома. Другие же, в свою очередь, считают объект в видеоролике ничем иным как пылинкой или насекомым, что могло показать такой эффект на видео.
Дарья Дмитриева
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