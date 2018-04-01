Житель США удивил пользователей Сети опубликованными квадратными облаками

В интернете опубликовали ролик, где изображены облака в форме квадрата. Длинна такого зрелища простирается в несколько километров. Событие снято в штате Аризона в городе Тусон.

Пользователи соцсетей стали предполагать, почему облака имеют столь идеальную форму. Многие «серферы» уверенны, что виной тому «НЛО» или же разработка HAARP.Стоит отметить, что HAARP – это платформа, которую запустили в 1996 году на территории США для того, чтобы изучить ионосферу и природные катаклизмы. Однако разработка с недавних пор перестала работать. Несмотря на прекращение исследований HAARP, местные жители уверены, что именно из-за этой программы по всему США наблюдаются непонятные природные явления.Известно, что некоторые интернет-пользователи считают, что ролик подделан.