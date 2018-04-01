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| | Житель США удивил пользователей Сети опубликованными квадратными облаками

Житель США удивил пользователей Сети опубликованными квадратными облаками

Сегодня, 12:11
В интернете опубликовали ролик, где изображены облака в форме квадрата. Длинна такого зрелища простирается в несколько километров. Событие снято в штате Аризона в городе Тусон.

Житель США удивил пользователей Сети опубликованными квадратными облаками

 

Пользователи соцсетей стали предполагать, почему облака имеют столь идеальную форму. Многие «серферы» уверенны, что виной тому «НЛО» или же разработка HAARP.

Стоит отметить, что HAARP – это платформа, которую запустили в 1996 году на территории США для того, чтобы изучить ионосферу и природные катаклизмы. Однако разработка с недавних пор перестала работать. Несмотря на прекращение исследований HAARP, местные жители уверены, что именно из-за этой программы по всему США наблюдаются непонятные природные явления.

Известно, что некоторые интернет-пользователи считают, что ролик подделан.
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