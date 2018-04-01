«Бурановские бабушки» заговаривают огурцы и излечивают травами

«Бурановские бабушки» уже не те. Теперь коллектив бабушек 70+ носит название «Бабушки из Бураново». Они сами себя считают знахарями, поэтому не ходят к врачам, а обходятся народной медициной.

Дарья Дмитриева

Теперь коллектив «Бурановские бабушки», которые представляли Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в Баку, носит название «Бабушки из Бураново», так как контракт с продюсерами истёк. Деньги, вырученные с помощью гастролей, бабушки пустили на благое дело – строительство православного храма в их родном Бураново.Знахари Удмуртии – многострадальный народ. В его истории множество негативных откликов, которые вынесены были совершенно ошибочно. Но сейчас время возрождения. «Бурановские бабушки» не ходят к врачам, а обходятся методами народной медицины. Они пьют не только настои и отвары трав, но и капли, предназначенные для животных от радиации. Ещё бабули пьют мочу, и уверяют, что она им предаёт сил, при этом ничуть не брезгуя.Занятия в саду и огороде они также считают позитивным фактором для их здоровья и самочувствия. Животное хозяйство ободряет их дух, поэтому они держат козочек, курочек и другую живность. Все они считают своё хозяйство частью себя, поэтому могут свободно вести беседу с огурцами на огороде, с петухами в кошаре.Эти старушки непобедимы, несмотря на их возраст и многочисленные операции. Даже онкологические заболевания некоторых из них прошли, не осложнившись. Методы лечения им знакомы ещё с детства. Они уверяют, что всё необходимое есть под ногами, главное знать, что от чего.Знаменитые на весь мир бабушки молятся Инмару (Иисусу Христу) в храме. Не ходят они к знахарям, а доверяют батюшке больше.