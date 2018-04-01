Следы древних великанов нашли в Рязанской области

След великана удалось заметить на территории Рязанской области. Местное озеро очень напоминает ногу огромного человека.

Никита Готский

В Алеканово Рязанской области находится поселок "Ласточка" с местным озером. По очертанию оно напоминает след ноги человека. Исследователи паранормальных явлений не случайно обратили на это внимание. В старинных древнерусских летописях сообщается, что в этих землях в древности жили великаны, а от них, согласно легенде, пошли известные русские богатыри, включая Добрыню Никитича.Возле озера отличная энергетика. Уфологи заявляют, что во время отдыха возле него имеются позитивные перемены со здоровьем. Они считают, теперь они оснащены силой древних великанов.