Стало известно, что находится в секретном поезде Ким Чен Ына

В Сети появились первые фотографии секретного поезда Ким Чен Ына, на котором глава КНДР ездил на тайную встречу с коллегой в Пекин. Отметим, что на этом же транспорте отец руководителя КНДР ездил в Китай в 2000 году.

Однако на этом сходства не заканчиваются. Визиты Ким Чен Ына и его отца в Китай проходили перед собранием политиков в Южной Корее, также встречи длились три дня, а также оба лидера посещали технологический центр «Чжунгуаньцунь». Отметим, что о везите главы КНДР Китая общественность узнала только, когда Ким Чен Ын отправился обратно. Еще в 2009 году местная пресса писала, что поезд лидера Северной Кореи оснащен 9 бронированными вагонами. Также впереди и позади данных вагонов двигались еще составы, чтобы глава КНДР чувствовал себя защищено.

Анна Котова

Сообщается, что поезд отличается медленной скоростью, примерно 60 километров в час. Однако внутри он представлял из себя удобное и технологическое пространство: сиденья из темного дерева, а также большое количество спиртного. Один чиновник говорил, что бордо и божоле ящиками поставляли прямо из Парижа. Другой политик говорил, что к столу постоянно подавали омаров и другие деликатесы. Дело в том, что отец Ким Чен Ына был любителем пиров. Отметим, что и глава Северной Кореи унаследовал от отца любовь к лучшему, однако поезд он использует только в поездках по стране. Сегодняшний внутренний мир поезда никому не известен.