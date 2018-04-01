«Нерезиновая»: Лена Миро рассказала о проблемах Москвы

Елена Миро высказала свое мнение о столице РФ. Девушка считает, что для успеха нужно переезжать в Москву. Блогерша считает, что нужно к Москве присоединить всю область, как это сделали с Новой Москвой.

Миро сообщила, что успела полюбить столицу больше чем свой родной город. Скандальная девушка заявила, что прожила уже столько лет в центре России, что можно ее смело называть москвичкой.«И пусть я живу в столице всего каких-то лет десять, у Москвы есть одно неоспоримое преимущество - если ты чего-то хочешь добиться в жизни, нужно жить тут», - написала в Telegram Лена Миро.Также блоггерша поведала, что любой амбициозный человек рано или поздно собирает вещи и мчит в столицу покорять новые вершины.Миро высказала мнение и по поводу массового наплыва провинциалов.«И всех этих людей, которые «панаехали» я понимаю, принимаю и даже люблю - они мыслят как я. Но все мы, понаехавшие, создали в столице реальную задницу. Пик этой задницы пришёлся на начало двухтысячных. В пределах административной границы уже всё было застроено, и цены на жильё стали нереальными», - подчеркнула блогерша.Девушка рассказала, как все ее заработанные деньги уходили на съем квартиры. Лена Миро подумала, что молодым людям, у которых есть дети, вообще нереально проживать в столице.В конце своего послания блогерша высказала мнение о Новой Москве. Миро посчитала шаг Собянина в присоединении Новой Москвы к столице крайне удачным, так как на территории района можно приобрести квартиру по доступной цене. Девушка отметила, что Новая Москва ничем не уступает истинной Москве.«Я уверена, что присоединение Новой Москвы было правильным решением. Я бы вообще присоединила к столице всю область. Наверняка тогда бы всех этих мусорных полигонов не было, а была бы человеческая для людей жизнь», - считает Миро.