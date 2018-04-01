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| | Анна Хилькевич рассказала, как помочь ребёнку не заболеть

Анна Хилькевич рассказала, как помочь ребёнку не заболеть

Сегодня, 10:37
Актриса опубликовала совместное фото с великолепной дочкой. Анна Хилькевич гордится своим ребёнком за его тягу к ЗОЖ и подсказала родителям, как помочь своему ребёнку не заболеть.

Анна Хилькевич рассказала, как помочь ребёнку не заболеть

На своей странице в Instagram актриса опубликовала новое фото с дочкой. На фото видно, что девочка о чем-то задумалась, что сделало её очень милой, по мнению подписчиков.

Под фото Анна Хилькевич сообщила, что после того, как дочь перестала посещать бассейн, то её сразу же одолела простуда. Теперь актриса решила вновь приучать дочь к ЗОЖ. Она возобновила походы в бассейн и рекомендует родителям последовать её примеру. Как утверждает Анна Хилькевич, спорт – самое лучшее средство помочь вашему ребёнку не заболеть, ведь он благоприятно влияет на организм.

Некоторые подписчики усомнились в том, что хлорированная вода будет полезна для детей, однако большинство поддержали телеведущую и не скупились на комплименты относительно красоты мамы и дочки.
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