Анна Хилькевич рассказала, как помочь ребёнку не заболеть

Анна Хилькевич рассказала, как помочь ребёнку не заболетьСегодня, 10:37
Под фото Анна Хилькевич сообщила, что после того, как дочь перестала посещать бассейн, то её сразу же одолела простуда. Теперь актриса решила вновь приучать дочь к ЗОЖ. Она возобновила походы в бассейн и рекомендует родителям последовать её примеру. Как утверждает Анна Хилькевич, спорт – самое лучшее средство помочь вашему ребёнку не заболеть, ведь он благоприятно влияет на организм.
Некоторые подписчики усомнились в том, что хлорированная вода будет полезна для детей, однако большинство поддержали телеведущую и не скупились на комплименты относительно красоты мамы и дочки.
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