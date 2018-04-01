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| | МЧС России назвало наиболее уязвимые для пожаров на соцобъектах регионы

МЧС России назвало наиболее уязвимые для пожаров на соцобъектах регионы

Сегодня, 09:56
В МЧС РФ назвали 30 регионов, в которых возможны частые пожары на социальных объектах. В этот список попали даже дома престарелых и инвалидов, где люди находятся круглосуточно.

МЧС России назвало наиболее уязвимые для пожаров на соцобъектах регионы

 

Из сообщения центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций России «Антистихия» стало известно, что более 90 миллионов россиян живут в потенциально опасных зонах. Такая цифра составляет 60 процентов всего населения.

Одними из наиболее уязвимых мест для пожаров на социальных объектах стала столица России Москва и всё Подмосковье. Также в зоне риска северная столица – город Санкт-Петербург и Ленинградская область. Ещё «Антистихия» выделила некоторые республики, среди них Бурятия, Саха-Якутия, Татарстан и Тыва. Много областей попали в список возможных жертв пожаров, такие как Свердловская, Ростовская, Владимирская и это ещё далеко не весь список.

При этом центр мониторинга и прогнозирования ЧП уверяет, что уровень пожаров техногенного характера на 1-2 процента ниже прошлого года.
Дарья Дмитриева
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