МЧС России назвало наиболее уязвимые для пожаров на соцобъектах регионы

В МЧС РФ назвали 30 регионов, в которых возможны частые пожары на социальных объектах. В этот список попали даже дома престарелых и инвалидов, где люди находятся круглосуточно.

Дарья Дмитриева

Из сообщения центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций России «Антистихия» стало известно, что более 90 миллионов россиян живут в потенциально опасных зонах. Такая цифра составляет 60 процентов всего населения.Одними из наиболее уязвимых мест для пожаров на социальных объектах стала столица России Москва и всё Подмосковье. Также в зоне риска северная столица – город Санкт-Петербург и Ленинградская область. Ещё «Антистихия» выделила некоторые республики, среди них Бурятия, Саха-Якутия, Татарстан и Тыва. Много областей попали в список возможных жертв пожаров, такие как Свердловская, Ростовская, Владимирская и это ещё далеко не весь список.При этом центр мониторинга и прогнозирования ЧП уверяет, что уровень пожаров техногенного характера на 1-2 процента ниже прошлого года.