"Я страшный и некрасивый": Первоапрельскую шутку Светлакова не оценили поклонники

Сергей Светлаков разместил на своей странице в Instagram новое видео. Актёр хотел рассмешить подписчиков, однако не все поклонники оценили первоапрельскую шутку кумира.

Российский актёр выложил на своей странице смешную видеозапись. На кадрах видно, как Сергей Светлаков «стесняясь» прятал своё лицо и всячески избегал объектива камеры со словами «Я страшный и некрасивый». Спустя несколько секунд преследования актёр приблизил лицо к камере и шутливым тоном произнёс «Я страшный серый волк!».Несмотря на то, что видео было добавлено для того, чтобы рассмешить фанатов, некоторые подписчики не оценили шутку актёра. Другие же начали поздравлять всех с праздником и в шутку продолжили фразу Светлакова.