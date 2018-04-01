"Я страшный и некрасивый": Первоапрельскую шутку Светлакова не оценили поклонники

"Я страшный и некрасивый": Первоапрельскую шутку Светлакова не оценили поклонникиСегодня, 09:24
Несмотря на то, что видео было добавлено для того, чтобы рассмешить фанатов, некоторые подписчики не оценили шутку актёра. Другие же начали поздравлять всех с праздником и в шутку продолжили фразу Светлакова.
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