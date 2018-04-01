Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Завтра на Землю упадет китайская космическая станция Путин принял заявление Тулеева и согласился отстранить его с должности Новое приложение для Androind спрячет вырез на экране смартфона Максим Фадеев рассказал как его обматерил Юрий Николаев Орангупанда или пандангутанг: Ученые показали «результат» скрещивания орангутанга и панды В продаже появится Coca-Cola со вкусом активированного угля и авокадо Концерт юных артистов «Синяя птица» посвятят погибшим в Кемерово Губернатор Кемерово Аман Тулеев подал в отставку Сергея Мавроди тайно похоронили в Москве на Троекуровском кладбище Занюхай презерватив: Молодёжь поглощает новый опасный челлендж Участница "Дом-2" заявила о беременности от любовника Ольги Бузовой В Ростове призвали проверить аварийную безопасность маршруток после трагедии в Кемерово
| | "Я страшный и некрасивый": Первоапрельскую шутку Светлакова не оценили поклонники

"Я страшный и некрасивый": Первоапрельскую шутку Светлакова не оценили поклонники

Сегодня, 09:24
Сергей Светлаков разместил на своей странице в Instagram новое видео. Актёр хотел рассмешить подписчиков, однако не все поклонники оценили первоапрельскую шутку кумира.

"Я страшный и некрасивый": Первоапрельскую шутку Светлакова не оценили поклонники

Российский актёр выложил на своей странице смешную видеозапись. На кадрах видно, как Сергей Светлаков «стесняясь» прятал своё лицо и всячески избегал объектива камеры со словами «Я страшный и некрасивый». Спустя несколько секунд преследования актёр приблизил лицо к камере и шутливым тоном произнёс «Я страшный серый волк!».

Несмотря на то, что видео было добавлено для того, чтобы рассмешить фанатов, некоторые подписчики не оценили шутку актёра. Другие же начали поздравлять всех с праздником и в шутку продолжили фразу Светлакова.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
40-летний Сергей Светлаков ищет себе
40-летний Сергей Светлаков ищет себе "свежую" бабушку

40-летний Сергей Светлаков стал искать «свежую» бабушку. Популярный актёр опубликовал короткий ролик, в котором показал одну из кандидаток.

Сергей Светлаков начал пользоваться масками для лица
Сергей Светлаков начал пользоваться масками для лица

Известный российский актёр и юморист Сергей Светлаков на своей странице в Instagram показал, как нанёс себе маску для лица. Он уточнил, что хорошо выглядеть

Сергей Светлаков поделился своей школьной фотографией
Сергей Светлаков поделился своей школьной фотографией

Популярный российский артист Сергей Светлаков опубликовал на странице в Instagram школьную фотографию. Комик призвал всех пользователей соцсети последовать его

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости