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| | В продаже появится Coca-Cola со вкусом активированного угля и авокадо

В продаже появится Coca-Cola со вкусом активированного угля и авокадо

Сегодня, 09:30
Знаменитая мировая компания Coca-Cola в скором времени запустит производство напитка Zero Sugar (без сахара) с тремя новыми вкусами: авокадо, закваска и активированный уголь. Представители бренда с уверенностью говорят, что эта разработка сможет привлечь новых покупателей из «поколения Instagram».

В продаже появится Coca-Cola со вкусом активированного угля и авокадо

 

Представители производителя говорят, что новый напиток будет обладать не только прекрасным вкусом без сахара, но и станет неотъемлемой частью фотографий в соцсети. Также сообщается, что именно эти напитки станут залогом большого количества лайков. Отметим, что напитки со вкусом авокадо будут очень питательными, а с активированным углем – не только освежат, но и очистят организм покупателя. Вкус закваски порадует потребителя кислинкой. С самого начала создатели планировали создать линию со вкусом вишни, ванили и лимона, но все-таки остановили свой выбор на более экстремальном варианте.

Отметим, что линию Zero Sugar запустили еще более 10 лет назад, и она набрала большую популярность среди потребителей. Также популярностью пользуются Diet Coca-Cola Life. Именно эти серии принося 43% прибыли компании.
Анна Котова
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