Бывший муж Меган Маркл рассказал о скандальном разводе с актрисой

Экс-супруг Меган Маркл голливудский продюсер Тревор Энгельсон перед королевской свадьбой века решил поведать миру о скандальных подробностях его развода с актрисой. Энгельсон утверждает, что все еще пребывает в ярости после того, как его бросила Маркл.

Светлана Славянская

Тревор Энгельсон рассказал, что встречаться с Меган Маркл он начал с 2004 года, а в 2013 году пара рассталась. Однако продюсеру не понравилась сама форма разрыва отношений. По словам мужчины, Меган не стала выяснять отношения, а просто поставила его перед фактом, при этом своё обручальное кольцо отправила Энгельсону по почте.Сама Меган в интервью журналистам неоднократно говорила, что устала от того образа жизни, который у неё был в браке с Тревором. В ответ режиссёр назвал свою бывшую супругу вечно контролирующей и привередливой личностью.