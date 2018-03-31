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| | В Алтайском крае рассказали, сколько тратят на бензин

В Алтайском крае рассказали, сколько тратят на бензин

Сегодня, 22:20
В Алтайском крае рассказали, какое количество денег расходуют на бензин для личного транспорта. Как оказывается, объем трат 2000-6000 рублей.

В Алтайском крае рассказали, сколько тратят на бензин

 

Активисты поинтересовались у населения региона об их расходах касательно приобретения бензина. В соцопросе принимали участие 4900 граждан. Итак, около 24% отдает из личных доходов до четырех тысяч рублей в месяц на данный вид горючего. Немного меньше жителей Алтайского края (22%) тратит 4-6 тысяч. Почти 18% оказались пешеходами, 10,7% вынуждены расходовать до 8000 рублей в месяц, 6,4% лиц расстаются с 8-10 тысячами, 5,8% до двух тысяч, а 4,2% не интересуются ценой на горючее для автотранспорта.

Один из участников опроса заявил о таких тратах 20-25 тысяч. Другие респонденты посчитали, что акция бессмысленна и ни о чем не расскажет, потому как население пользуется машинами по-разному: кто-то проживает недалеко от своего рабочего места, а кто-то трудится таксистом на личном автомобиле.
Никита Готский
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