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| | Развратные свиньи: Лена Миро считает, что у людей не бывает совести

Развратные свиньи: Лена Миро считает, что у людей не бывает совести

Сегодня, 20:42
На обществе многие рассуждают о наличии совести и людей. Также на данную тему пофилософствовала и знаменитая блоггерша Лена Миро.

Развратные свиньи: Лена Миро считает, что у людей не бывает совести

 

В своем блоге Лена Миро пришла к выводу, что у людей не бывает совести в принципе. Миро написала, что большинство людей в мире – это завистливые, развратные свиньи, которые стараются занять в стае место по ближе к кормушки. Большинство людей на самом деле трусы, которые только прикрываются совесть, что е признавать боязни чего-то. Также совесть прикрывает настоящее нутро человека. Лена Миро сказала, что у нее тоже нет совести, но она этого не скрывает, и ей не стыдно признаться в том, что она чего-то боится. В завершении своего поста Миро написала, что совесть – это миф, так как существует только три вещи: желание выжить, расплодиться и занять в стае место повыше и прибыльнее.

Многие пользователи поддержали высказывание блоггерши. Однако были и такие, которые не согласились с ней. Одни писали, что у них есть совесть, которая не позволяет им делать некоторые необдуманные поступки. Другие писали, что совестливые люди – это не миф, они существуют, так как в противном случае человечество не выжило бы.
Анна Котова
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