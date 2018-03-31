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| | Студентка из Челябинска сдает экзамены с помощью секса

Студентка из Челябинска сдает экзамены с помощью секса

Сегодня, 20:01
Челябинская студентка с успехом сдает экзамены через постель. Принимающему их педагогу теперь грозит развод и увольнение.

Студентка из Челябинска сдает экзамены с помощью секса

 

Второкурсница Южно-Уральского государственного университета опубликовала в Instagram свои полуоголенные фото на постеле в отеле, подписав их, что именно так она исправляет долги по учебе. Преподавателя-любовника могут уволить, а девушка продолжает далее учиться.
 
Об изменах учителя узнала его жена, бывшая ранее его студенткой. Просматривая аккаунт супруга в соцсети, она заметила, что некая девушка ставит ему под каждым снимком лайки. Зайдя на страницу дамы, она увидела ее в своем доме и в своей одежде. С преподавателем студентка уединялась как у него дома, так и в гостиницах. Себя она считает моделью и блогером, заявляя, что гордится таким методом сдачи экзаменов.

Никита Готский
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