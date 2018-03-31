В Ростове-на-Дону парочка прогулялась с флагом геев

Интересную картину можно было наблюдать в районе Военведа. Парень надел на себя разноцветный флаг, который немного напоминает цвета радуги. Интересное зрелище стали бурно обсуждать в соцсетях.

Девушка с парнем молча прогуливали по улице, ничего противозаконного не наблюдалось, однако ростовчане узрели в таком поступке нотки шествий и пропаганду гей культуры.На интернет порталах сразу же прокомментировали ситуацию. Пользователь Максим считает, что парень проиграл спорт и поэтому вышел в таком дурацком виде. Медина К. решила, что парнишка обвернул себя в такие цвета в честь появления весны, поэтому что Ростов уже устал от серых дней.

Один из местных жителей почувствовал себя Шерлоком Холмсом и решил провести расследование. Пользователь через некоторое время выложил фото и поведал, что флаг на самом деле перевернут. Миротворец зафиксировал, что молодой человек расхаживал с символом мира в Италии.