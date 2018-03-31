Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Ростове призвали проверить аварийную безопасность маршруток после трагедии в Кемерово Астрофизик рассказал, что может произойти с Землёй, когда около неё пролетает комета Компания Google сделала робота для игры в «камень-ножницы-бумагу» Видео с бездомным псом, выкравшим книгу, стало вирусным В США учёные определили, как часто нужно отправлять в стирку постельное бельё Российские водители собрали записи самых абсурдных штрафов В Татарстане случайно нашли снежного человека Хирурги обнаружили резиновое яйцо в животе у 60-летнего мужчины Названы топ-5 опасных расстройств, обостряющихся весной Юрий Куклачёв предупредил братьев Запашных об опасности после шоу с Соловьёвым Прав был Песков: Лена Миро назвала Юлю Персильд проституткой Наташа Королева опровергла слухи о депрессии
| | В Ростове-на-Дону парочка прогулялась с флагом геев

В Ростове-на-Дону парочка прогулялась с флагом геев

Сегодня, 20:09
Интересную картину можно было наблюдать в районе Военведа. Парень надел на себя разноцветный флаг, который немного напоминает цвета радуги. Интересное зрелище стали бурно обсуждать в соцсетях.

В Ростове-на-Дону парочка прогулялась с флагом геев

 

Девушка с парнем молча прогуливали по улице, ничего противозаконного не наблюдалось, однако ростовчане узрели в таком поступке нотки шествий и пропаганду гей культуры.

На интернет порталах сразу же прокомментировали ситуацию. Пользователь Максим считает, что парень проиграл спорт и поэтому вышел в таком дурацком виде. Медина К. решила, что парнишка обвернул себя в такие цвета в честь появления весны, поэтому что Ростов уже устал от серых дней.

В Ростове-на-Дону парочка прогулялась с флагом геев

 

Один из местных жителей почувствовал себя Шерлоком Холмсом и решил провести расследование. Пользователь через некоторое время выложил фото и поведал, что флаг на самом деле перевернут. Миротворец зафиксировал, что молодой человек расхаживал с символом мира в Италии.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Великобритании парень опубликовал фото с розовым НЛО
В Великобритании парень опубликовал фото с розовым НЛО

Житель одного из городов Великобритании заснял на фото НЛО розового цвета. Снимком очень заинтересовались уфологи.

Дерево с распятыми игрушками пугает жителей Ростова
Дерево с распятыми игрушками пугает жителей Ростова

В социальной сети ростовчане бурно обсуждают и критикуют фото необычного дерева, которое обвешено плюшевыми игрушками. Такую картину можно наблюдать в районе

Жителей Великобритании восхитил разноцветный НЛО
Жителей Великобритании восхитил разноцветный НЛО

В Британии муж и жена стали свидетелями необычайной картины, когда в небе пролетел неизвестный летающий объект, меняющий цвета. Супруги рассказали, что объект

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости