Ростовчанка с аппетитной попой взорвала соцсети

Спортивная девушка из Ростова обращает внимание горожан на долгожданное появление весны. Тем не менее, прелести дамы не смогли смогли оценить.

Одна из ростовчанок опубликовала в сообществе Ростова снимок, на котором изображена, стоящей спиной к фотографу, демонстрируя при этом свою "пятую точку". Судя по изображению, девушка поклонница спорта и здорового образа жизни, но у других жителей донской столицы сложилось иное мнение.

Никита Готский

"Весну уже все почуяли?" - интересуется незнакомка, но такой мирный пост люди приняли в штыки. Один из фоловеров в ответ поинтересовался, не могла девушка сфотографироваться без наглядной демонстрации своих прелестей, далее в комментариях можно увидеть посты о плохой весне, как поре года, а также критические выпады касательно фигуры девушки. Снимок собрал пока немного комментариев, не исключается, что через время критиков станет еще больше.