В Ростове призвали проверить аварийную безопасность маршруток после трагедии в Кемерово

Жители Ростова призывают проверять на безопасность также и общественный транспорт города. Пост по теме появился в сообществе донской столицы в "ВКонтакте".

Никита Готский

Один из пользователей мирового Рунета, проживающий в Ростове-на-Дону, опубликовал пост в паблике, посвященный жизни населенного пункта. После кемеровской трагедии прокуратура принялась проверять на аварийную безопасность торговых центров по всей России. Автор публикации обращает внимание людей на общественный транспорт. Он предположил, что будет, если загорится автобус или маршрутка, как их покинуть живым, если нет возможности разбить стекла по причине отсутствия молотка."Что будет делать человек в экстренной ситуации", - спрашивает неравнодушный общественник, добавив, что в таких случаях можно попытаться бежать к "часто единственному" выходу в машине или же пробовать разбить стекло руками. Другие пользователи согласились с ним, правда, один из "креативщиков" предложил тому ездить на личном автомобиле.