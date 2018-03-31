Ник Вуйчич помолился за жертв умерших во время пожара в Кемерово

Всемирно известный Ник Вуйчич, который прибыл с визитом в Санкт-Петербург, выступил со словами поддержки к жителям Кемерово, потерявшим своих родных и близких во время трагического пожара. Писатель помолился за умерших деток и взрослых в этот роковой день в «Зимней вишне».

Пелагея Лебединская

Ник Вуйчич известный писатель и общественный деятель, родился с синдромом тетреамелии, практически без рук и ног. Тем не менее, он смог стать успешным человеком, выпустить шесть авторских книг, жениться и вместе с супругой воспитывать своих четверых детей. Ранее он прибыл в Петербург, где встретился с губернатором Георгием Полтавченко и обсудил вопрос о благотворительности и финансовой помощи всем пострадавшим детям и их родителям во время пожара в Кемерово. Деловая встреча началась с молитвы о погибших в торговом центре «Зимняя вишня».Отметим, что австралиец Ник Вуйчич три года назад уже посещал Санкт-Петербург и обещал вновь вернуться. Свое обещание он исполнил, да еще и выступил участником благотворительного фонда в помощь деткам.