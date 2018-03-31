Ник Вуйчич помолился за жертв умерших во время пожара в Кемерово

Ник Вуйчич известный писатель и общественный деятель, родился с синдромом тетреамелии, практически без рук и ног. Тем не менее, он смог стать успешным человеком, выпустить шесть авторских книг, жениться и вместе с супругой воспитывать своих четверых детей. Ранее он прибыл в Петербург, где встретился с губернатором Георгием Полтавченко и обсудил вопрос о благотворительности и финансовой помощи всем пострадавшим детям и их родителям во время пожара в Кемерово. Деловая встреча началась с молитвы о погибших в торговом центре «Зимняя вишня».
Отметим, что австралиец Ник Вуйчич три года назад уже посещал Санкт-Петербург и обещал вновь вернуться. Свое обещание он исполнил, да еще и выступил участником благотворительного фонда в помощь деткам.
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