Видео с бездомным псом, выкравшим книгу, стало вирусным

Бездомная собака, скучающая без человеческого внимания, попыталась привлечь его нестандарнтным способом, попав в этот момент на видеозапись, которая стала вирусной. Инцидент произошел с покупателями и сотрудниками книжного магазина, расположенного на территории университета Фивале в Бразилии.

Пойда Анна

Бездомный пес коричнево-рыжего окраса регулярно проводил время около книжного магазина, надеясь получить толику внимания от людей, без которого животное сильно скучало, укладываясь спать на входе в лавку. Однако покупатели, спешившие по делам, не отвлекались на такую «мелочь» как собака без хозяина, поэтому та решила действовать самостоятельно.Пес зашел в магазин, где украл одну книгу, попытавшись скрыться с места преступления, при этом, по иронии судьбы, произведение носило название «Дни одиночества» итальянской писательницы Эленой Ферранте.Случайный прохожий заметил незадачливого воришку, отобрав его добычу и вернув в магазин, а самого пса отправили с приют, где животное приведут в порядок и подберут хозяина.