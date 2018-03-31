Видео с бездомным псом, выкравшим книгу, стало вирусным

Бездомный пес коричнево-рыжего окраса регулярно проводил время около книжного магазина, надеясь получить толику внимания от людей, без которого животное сильно скучало, укладываясь спать на входе в лавку. Однако покупатели, спешившие по делам, не отвлекались на такую «мелочь» как собака без хозяина, поэтому та решила действовать самостоятельно.
Пес зашел в магазин, где украл одну книгу, попытавшись скрыться с места преступления, при этом, по иронии судьбы, произведение носило название «Дни одиночества» итальянской писательницы Эленой Ферранте.
Случайный прохожий заметил незадачливого воришку, отобрав его добычу и вернув в магазин, а самого пса отправили с приют, где животное приведут в порядок и подберут хозяина.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях