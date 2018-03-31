Фекальная трагедия: Жители Увека рассказали, как выживают после потопа с экскрементами

В поселке Увеке Саратовской области произошло «омерзительное» происшествие, в связи с чем местные жители пеняют на некачественную работу коммунальщиков. Оказалось, что буквально на днях огороды поселян тонули в канализационных водах, насыщенных фекалиями.

Дарья Светозарова

Жители рассказывают, что из-за порыва канализационной трубы образовался полутораметровый слой наледи из канализационных отходов. Увековчане жалуются, что им приходилось ходить по собственным испражнениям, но дальше ситуация только ухудшилась. Когда лед растаял, загрязненная вода хлынула в людские огороды, фекалии затопили подвалы поселян. Один из жителей Увека жалуется, что почва практически испорчена, а запах из погребов выветрится нескоро.После того, как люди начали массово звонить в коммунальные службы, сотрудники МУПП "Саратовводоканал" раскопали яму на 1-м Нефтяном проезде, чтобы ликвидировать порыв канализационной трубы. Они выкопали огромную яму, но после благополучно о ней забыли. Сначала могли проехать только кроссоверы, а затем и обычные легковушки. В результате этого ограждение, находившееся всего в полуметрах от ямы, стало рушиться. Поселяне возмущаются таким отношением к работе. По их словам, коммунальщики даже не прислушивались к разумным советам граждан, а делали все по-своему, чем только навредили.Однако представители МУПП "Саратовводоканал" возражают, что в поселке нет канализации. Порыв и всплывшие фекалии они объясняют порывом частного водопровода.