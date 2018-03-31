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| | Магическое отверстие: Тюменцы возмущены "порнографией" в местном аквапарке

Магическое отверстие: Тюменцы возмущены "порнографией" в местном аквапарке

Сегодня, 16:07
30 марта в интернете появился список названий водных горок аквапарка «ЛетоЛето» в Тюмени, открытие которого запланировано на 1 июня 2018 года. Местные жители не оценили креативного подхода и высмеяли двусмысленные названия.

Магическое отверстие: Тюменцы возмущены "порнографией" в местном аквапарке

 

В опубликованной информации говорится, что есть несколько вариантов названия водных горок: «Магическое отверстие», «Черная дыра» и «Скольжение тела». Однако такие «веселые» названия шокировали тюменцев. В комментариях к публикации пользователи написали, что это не названия, а порнуха какая-то. Другой пользователь написал, что в этом списке не хватает таких названий «Влажная пещера» и «Задний проход». Еще один пользователь задался вопросом, почему никого не задевает название самого аттракциона «ЛетоЛето».

Магическое отверстие: Тюменцы возмущены "порнографией" в местном аквапарке

 

Отметим, что многие жители Тюмени до прочтения комментариев ничего плохого в названиях не видели. После прочтения, многие написали, что каждый думает в меру своей распущенности. Также написали, что пошлые шутки совсем не к месту. Напомним, что данное развлекательное заведение уже запустило свой сайт, а также отсчет времени до старта продаж билетов.
Анна Котова
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