В США оказался под запретом онлайн-секс

Указом правительства США оказался под запретом онлайн-секс в связи с желанием предотвратить торговлю людьми. В течение пары дней по местным порносайтам была проведена жёсткая проверка, как сообщает «Версия.Инфо».

Недавно Конгресс США принял законопроект «Закон о борьбе с торговлей людьми в Интернете». Чтобы защитить жертв такого, на всех интернет-ресурсах теперь необходимо придерживаться более строгих правил по отношению к пользователям. В случае нарушения правила и обнаружения факта торговли людьми виновные могут оказаться в тюрьме на 25 лет.

В итоге, например, на Google Drive больше нельзя присылать интимные ролики частным клиентам, а в Skype и Xbox запрещено употребление «оскорбительного языка». Эксперты отмечают, что детская проституция больше всего коснулась сайта Backpage, который проверили особо тщательно.

По словам представителей секс-бизнеса, это репрессии в отношении пользования Сетью. Также они отметили, что в таком случае просто больше станет путан на улицах, да и Конгресс запретил только официальные сайты, а злоумышленники больше пользуются незаконными методами.

Ирина Летинская