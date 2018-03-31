Над стоявшими в длинной очереди за бесплатной пиццей в Екатеринбурге посмеялись в сети

"С лопаты выдавали?" - над жителями Екатеринбурга смеются в Сети из-за их желания стоять в очереди из-за бесплатной пиццы.

Никита Готский

На улице Малышева в центральной части уральской столицы выстроилась огромная очередь людей, желающих поесть почти бесплатной пиццы. Стоимость знаменитого продукта составляет 95 рублей, ради этого жители города готовы стоять долгое время, но насытиться пищей.Очередь начала выстраиваться возле кафе еще ночью. Позже один из гурманов рассказал, как присутствовал возле пиццерии 40 минут, другой заявлял, что очередь хоть и большая, но продвигается довольно быстро, он сам простоял не более десяти минут. Сотрудники заведения общественного питания, где предлагается 95-рублевая пицца, говорят, что уже успели реализовать 4,2 единиц вкусной продукции, добавляя, что клиенты получают заказ почти сразу.В Сети смеются над такими потребителями. Люди считают, что это аморально, не забыв приписать шутки о лопатах с блинами.