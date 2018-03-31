Максим Галкин позволил себе бестактное поведение в Кишинёве

Максим Галкин 31 марта посетил Молдову со своим концертом. По прибытии в отель артист позволил себе бестактное поведение и снимал персонал отеля без их разрешения.

31 марта Максим Галкин даёт концерт в Кишинёве. По прибытии в Молдову звезда позволил себе снимать работающий персонал отеля на камеру своего смартфона. Стоит подчеркнуть, что сам формат съемки вызвал бурное возмущение среди его подписчиков. Фанаты упрекнули Максима Галкина за бестактное поведение, так как он не только снимал без разрешения, но и позволил себе очень близко снимать лицо служащих, что их смутило.





Несмотря на шуточный настрой видео, некоторые подписчики были возмущены подобным поведением артиста.

Отель, в котором остановился артист, приветствовал его с хлебом-солью. Максиму Галкину, помимо каравая предложили выпить вино. Увидев его, пародист шутя спросил, всегда ли в Молдавии пьют по утрам такой напиток, на что девушка с застенчивой улыбкой ответила, что такое позволяют себе только по выходным.