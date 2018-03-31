Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Российские водители собрали записи самых абсурдных штрафов В Татарстане случайно нашли снежного человека Хирурги обнаружили резиновое яйцо в животе у 60-летнего мужчины Названы топ-5 опасных расстройств, обостряющихся весной Юрий Куклачёв предупредил братьев Запашных об опасности после шоу с Соловьёвым Прав был Песков: Лена Миро назвала Юлю Персильд проституткой Наташа Королева опровергла слухи о депрессии Ученые создали идеальную диету для пенсионеров Эксперты рассказали о самых удивительных секс-рекордах Эксперты назвали преимущества наушников BeatsX над Apple AirPods «Кардашьян в молодости»: Санта Димопулос показала школьное фото Алексей Панин живет воспоминаниями о былом успехе
| | Максим Галкин позволил себе бестактное поведение в Кишинёве

Максим Галкин позволил себе бестактное поведение в Кишинёве

Сегодня, 15:48
Максим Галкин 31 марта посетил Молдову со своим концертом. По прибытии в отель артист позволил себе бестактное поведение и снимал персонал отеля без их разрешения.

Максим Галкин позволил себе бестактное поведение в Кишинёве

31 марта Максим Галкин даёт концерт в Кишинёве. По прибытии в Молдову звезда позволил себе снимать работающий персонал отеля на камеру своего смартфона. Стоит подчеркнуть, что сам формат съемки вызвал бурное возмущение среди его подписчиков. Фанаты упрекнули Максима Галкина за бестактное поведение, так как он не только снимал без разрешения, но и позволил себе очень близко снимать лицо служащих, что их смутило. 

Отель, в котором остановился артист, приветствовал его с хлебом-солью. Максиму Галкину, помимо каравая предложили выпить вино. Увидев его, пародист шутя спросил, всегда ли в Молдавии пьют по утрам такой напиток, на что девушка с застенчивой улыбкой ответила, что такое позволяют себе только по выходным.

Несмотря на шуточный настрой видео, некоторые подписчики были возмущены подобным поведением артиста.
 

Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Охота со звездой: Максим Галкин показал на видео отдых в Ирландии
Охота со звездой: Максим Галкин показал на видео отдых в Ирландии

Популярный пародист Максим Галкин между гастролями в разных странах мира успевает полюбоваться и природой. Недавно Галкин в смешном видео показал, как проходит

Максим Галкин: У меня есть проблемы с игроманией
Максим Галкин: У меня есть проблемы с игроманией

Популярный российский артист Максим Галкин поведал о том, что является игроманом и имеет с этим проблемы. Шоумен поведал об этой новости журналистам 16 марта.

Максим Галкин даст большой сольный концерт посвященный 25-летнему юбилею на сцене
Максим Галкин даст большой сольный концерт посвященный 25-летнему юбилею на сцене

Известный российский пародист Максим Галкин планирует дать большой сольный концерт, посвященный двадцатипятилетию творческой деятельности. Выступление

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости