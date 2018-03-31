Максим Галкин позволил себе бестактное поведение в Кишинёве

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Максим Галкин позволил себе бестактное поведение в КишинёвеСегодня, 15:48
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Популярный пародист Максим Галкин между гастролями в разных странах мира успевает полюбоваться и природой. Недавно Галкин в смешном видео показал, как проходит
Популярный российский артист Максим Галкин поведал о том, что является игроманом и имеет с этим проблемы. Шоумен поведал об этой новости журналистам 16 марта.
Известный российский пародист Максим Галкин планирует дать большой сольный концерт, посвященный двадцатипятилетию творческой деятельности. Выступление