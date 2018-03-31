Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Эксперты рассказали о самых удивительных секс-рекордах Эксперты назвали преимущества наушников BeatsX над Apple AirPods «Кардашьян в молодости»: Санта Димопулос показала школьное фото Алексей Панин живет воспоминаниями о былом успехе Внешний аккумулятор для смартфона взорвался в руках у волгоградца Бастрыкин обещает продолжить аресты по делу о пожаре в Кемерово Пожизненно лишённую прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве В небе появится голубая Луна, признак второго пришествия Христа Мобильный оператор Tele2 меняет старые тарифы на новые Дарья Пынзарь рассказала, что боится делать прививки своим детям Больше нечем зацепить: Голые фото Ратаковски раскритиковали фанаты Онкологи развеяли миф о том, что из-за кофе развивается рак у человека
| | В Архангельске добровольцы из службы «Тоже люди» накормят беспризорников

В Архангельске добровольцы из службы «Тоже люди» накормят беспризорников

Сегодня, 14:49
31 марта в Архангельске добровольцы из организации «Тоже люди» приглашают беспризорников прийти в духовную обитель на улице Терехина 35. Там бездомных угостят бесплатными обедами.

В Архангельске добровольцы из службы «Тоже люди» накормят беспризорников

 

Волонтеры службы «Тоже люди» хотят посмотреть, к каким результатам приведет данная акция. За месяц до этого ученики ТОС «Кемский» собирали продукты питания, дабы накормить нуждающихся. Беспризорников угостят горячими обедами. В меню входят первые блюда, каши, чай, хлеб. Пищевых изысков никто не обещает, но бездомные получат необходимые калории и не умрут от голода в ближайшее время.

Нуждающиеся получили свой обед в полдень. Добровольцы уверены, подобные акции необходимо сделать доброй традицией. В современной жизни много безразличия, но все равно находятся люди, желающие поделиться с другими частичкой душевного тепла. Волонтеры намерены расширить свою программу и найти спонсоров, готовых пожертвовать частью своей прибыли ради спасения бездомных.
Домбровский Сергей
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Волонтеры на Донбассе находят умерших от голода людей
Волонтеры на Донбассе находят умерших от голода людей

Волонтеры на Донбассе находят умерших от голода людей. Добровольцы утверждают, что многие из них преклонного возраста, и они не состоят на учете в домах

На страже пожарной безопасности села Михайловское: добровольцы
На страже пожарной безопасности села Михайловское: добровольцы

Люди, которые работают в добровольной пожарной команде, пожарными не были рожде... Сообщили корреспонденту информационного агентства ВладТайм /vladtime.ru/ в

На защиту Донбасса встали китайские добровольцы
На защиту Донбасса встали китайские добровольцы

Стало известно, что на защиту Донбасса приезжают добровольцы из Китайской Народной республики. Первые китайские бойцы уже прибыли в Донецк в подкрепление

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости