В Архангельске добровольцы из службы «Тоже люди» накормят беспризорников

31 марта в Архангельске добровольцы из организации «Тоже люди» приглашают беспризорников прийти в духовную обитель на улице Терехина 35. Там бездомных угостят бесплатными обедами.

Домбровский Сергей

Волонтеры службы «Тоже люди» хотят посмотреть, к каким результатам приведет данная акция. За месяц до этого ученики ТОС «Кемский» собирали продукты питания, дабы накормить нуждающихся. Беспризорников угостят горячими обедами. В меню входят первые блюда, каши, чай, хлеб. Пищевых изысков никто не обещает, но бездомные получат необходимые калории и не умрут от голода в ближайшее время.Нуждающиеся получили свой обед в полдень. Добровольцы уверены, подобные акции необходимо сделать доброй традицией. В современной жизни много безразличия, но все равно находятся люди, желающие поделиться с другими частичкой душевного тепла. Волонтеры намерены расширить свою программу и найти спонсоров, готовых пожертвовать частью своей прибыли ради спасения бездомных.