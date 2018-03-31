В Ростове горожан развеселила танцующая посреди дороги девушка

В Ростове-на-Дону многие горожане, находившиеся в районе Старого автовокзала, стали очевидцами зажигательного танцевального представления, которое неизвестная ростовчанка устроила прямо на проезжей части.

Александр Вест

Став на разделительной полосе, неизвестная девушка стала веселить проезжающих мимо водителей, изображая различные танцевальные движения. Многие водители сигналили молодой ростовчанке, которая в ответ старалась придать своим танцам ещё более зажигательный характер. Один из очевидцев заснял на видео танцы на дороге, опубликовав данное зрелище в социальных сетях. Многие пользователи не смогли сдержать смеха, ознакомившись с опубликованными видеоматериалами, заявив, что на подобные поступки ростовчанку могли побудить лишь наркотики, или алкогольное опьянение.Также некоторые пользователи заметили, что для современной молодёжи, которая ничего и никого не стесняется, такое поведение считается нормой. Всё же многие пользователи критично высказались о данном инциденте, заметив, что девушка могла серьёзно пострадать, находясь на проезжей части.