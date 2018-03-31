В Ростове горожан развеселила танцующая посреди дороги девушка

Став на разделительной полосе, неизвестная девушка стала веселить проезжающих мимо водителей, изображая различные танцевальные движения. Многие водители сигналили молодой ростовчанке, которая в ответ старалась придать своим танцам ещё более зажигательный характер. Один из очевидцев заснял на видео танцы на дороге, опубликовав данное зрелище в социальных сетях. Многие пользователи не смогли сдержать смеха, ознакомившись с опубликованными видеоматериалами, заявив, что на подобные поступки ростовчанку могли побудить лишь наркотики, или алкогольное опьянение.
Также некоторые пользователи заметили, что для современной молодёжи, которая ничего и никого не стесняется, такое поведение считается нормой. Всё же многие пользователи критично высказались о данном инциденте, заметив, что девушка могла серьёзно пострадать, находясь на проезжей части.
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