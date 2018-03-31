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| | Пенсионерка из Панино, выигравшая полмиллиарда в лотерею, скрывается от людей

Пенсионерка из Панино, выигравшая полмиллиарда в лотерею, скрывается от людей

Сегодня, 14:03
Жители поселка Панино Воронежской области рассказывают, что не видят свою знаменитую односельчанку Наталию Власову, которая в 2017 году выиграла рекордную сумму в лотерее «Столото». Джекпот составил 506 млн рублей.

Пенсионерка из Панино, выигравшая полмиллиарда в лотерею, скрывается от людей

 

По словам соседей Наталии, у них нет даже ее телефона, чтобы поинтересоваться ее делами. Известно только, что пенсионерка ухаживает за сестрой в Воронеже. Супруг Власовой, которого иногда видят во дворе, также почти ни с кем не общается. Жители Панино довольствуются лишь обсуждениями дорогих машин, иногда появляющихся возле дома Власовых. На контакт с журналистами ни семья победительницы, ни их односельчане не идут.

Рекордную сумму в российских лотереях, полмиллиарда, 63-летняя Наталия Власова выиграла в «Столото» в ноябре прошлого года. Около 65 миллионов налога счастливице пришлось выплатить государству. Пенсионерке приходится скрываться от внешнего мира, так как на ее деньги претендуют многие желающие, в том числе мошенники.
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