В России изменят правила по выдаче больничных листов по уходу за ребенком

Министерство здравоохранения России внесло ряд изменений в приказ от 2011 года по правилам выдачи больничных листов работающим родителям по уходу за нездоровым ребенком.

Пелагея Лебединская

По новым правилам родственникам, которые ухаживают за нездоровым ребенком, будут оплачиваться все дни больничного листа, а не только 60 дней в году, как было в приказе утверждено ранее. Также сняты все лимиты на количество разрешенных дней в году для ухода за нездоровым ребенком до 7-летнего возраста, а также детками инвалидами. Вдобавок Министерство здравоохранения продлило возраст детей, больных ВИЧ-инфекцией, раковыми заболеваниями и поствакцинальными осложнениями, до достижения которого родители могут получить больничный лист. Ранее можно было брать больничный лист по уходу за больным ребенком лишь до 15-летнего возраста, а теперь продлили до 18 лет.Отметим, что такие изменения в приказе Министерством здравоохранения России пойдет лишь на благо обществу. Ведь многим родителям не с кем бросить одного дома нездорового ребенка, и они вынуждены идти на неоплачиваемый больничный, таким образом оставаясь без средств существования.