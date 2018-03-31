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| | В России изменят правила по выдаче больничных листов по уходу за ребенком

В России изменят правила по выдаче больничных листов по уходу за ребенком

Сегодня, 13:34
Министерство здравоохранения России внесло ряд изменений в приказ от 2011 года по правилам выдачи больничных листов работающим родителям по уходу за нездоровым ребенком.

В России изменят правила по выдаче больничных листов по уходу за ребенком

 

По новым правилам родственникам, которые ухаживают за нездоровым ребенком, будут оплачиваться все дни больничного листа, а не только 60 дней в году, как было в приказе утверждено ранее. Также сняты все лимиты на количество разрешенных дней в году для ухода за нездоровым ребенком до 7-летнего возраста, а также детками инвалидами. Вдобавок Министерство здравоохранения продлило возраст детей, больных ВИЧ-инфекцией, раковыми заболеваниями и поствакцинальными осложнениями, до достижения которого родители могут получить больничный лист. Ранее можно было брать больничный лист по уходу за больным ребенком лишь до 15-летнего возраста, а теперь продлили до 18 лет.

Отметим, что такие изменения в приказе Министерством здравоохранения России пойдет лишь на благо обществу. Ведь многим родителям не с кем бросить одного дома нездорового ребенка, и они вынуждены идти на неоплачиваемый больничный, таким образом оставаясь без средств существования.
Пелагея Лебединская
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