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Мобильный оператор Tele2 меняет старые тарифы на новые

Сегодня, 12:52
Со второго апреля этого года перестанут действовать следующие тарифы Tele2: «Классический», «Мой разговор», «Мой Tele2», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». По мнению инсайдеров, на смену старым придут новые расценки, хотя представители компании об этом официально не заявляли.

Мобильный оператор Tele2 меняет старые тарифы на новые

 

Прежние тарифы отправят в архив, заменив их в совершенно другими. Пока новые условия сотрудничества с абонентами не указываются. На данный момент тариф «Классический» является единственным у оператора Tele2, где у владельцев смартфонов нет необходимости оплачивать услуги ежемесячно, даже если они не пользуются связью. Все остальные предполагают фиксированный взнос. При этом не учитывается количество отправленных сообщений и сделанных звонков.

Самым затратным считается «Мой онлайн+». Этот план предоставляет пользователю возможность беседовать 1,5 тысячи минут по России и интернет-трафик в размере 30 ГБ. Также абоненту позволяется отправлять 50 бесплатных сообщений. Изменения не затронут только тариф «Internet для устройств». Сначала нововведения появятся в Московской области и центральной части РФ. По мнению инсайдеров, позже изменения коснутся абонентов Tele2 из других регионов страны.
Домбровский Сергей
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