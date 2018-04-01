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| | Госдума ограничит продажу "веселящего" газа в стране

Госдума ограничит продажу "веселящего" газа в стране

Сегодня, 01:30
Госдума рассмотри законопроект о запрете реализации и покупки "веселящего глаза" не по прямому назначению, за свободный оборот вещества будут наказывать лишением свободы. Соответствующий документ подготовили в "Единой России".

Госдума ограничит продажу "веселящего" газа в стране

 

Представитель партии Наталья Костенко создала и внесла на изучение парламента законопроект про ограничение свободного оборота закиси азота в РФ. Инициативу поддержали в нескольких ведомствах, в том числе в Минздраве, Роспотребнадзоре и МВД. Принятие закона даст возможность надзорным органам использовать ответственность по делам о свободной продаже ограниченных к продаже товаров. Также разрешается применять всевозможные меры пресечения продвижения закиси азота для употребления не по прямому назначению.

Депутат решила разработать законопроект из-за участившихся жалоб населения по поводу свободной реализации газов. Данное вещество используется как средство развлечения в местах большого скопления молодых людей, где купить его может любой.
Никита Готский
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