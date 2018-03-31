Во Владивостоке возведут резиденцию бога Нептуна

Власти Владивостока решили для улучшения и развития туризма в городе возвести резиденцию бога Нептуна.

Пелагея Лебединская

Глава Владивостока Виталий Веркеенко решил посвятить историю города морскому богу Нептуну. Он хочет создать для приморского туристического города свой миф и этим привлечь больше туристов. Виркеенко вместе со своими коллегами решили возвести в городе резиденцию бога Нептуна, которой нет ни в одной стране мира. Также установить скульптуру самого Нептуна, ее планируют возвести на острове Скрыплева в заливе Петра Великого, которая будет возвышается над морем и оберегать свой город от морских стихий.Отметим, что во Владивостоке уже есть парк с монументом Нептуна, возле которого многолюдно и интересно проходит праздник День военно-морского флота.