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| | Во Владивостоке возведут резиденцию бога Нептуна

Во Владивостоке возведут резиденцию бога Нептуна

Сегодня, 12:09
Власти Владивостока решили для улучшения и развития туризма в городе возвести резиденцию бога Нептуна.

Во Владивостоке возведут резиденцию бога Нептуна

 

Глава Владивостока Виталий Веркеенко решил посвятить историю города морскому богу Нептуну. Он хочет создать для приморского туристического города свой миф и этим привлечь больше туристов. Виркеенко вместе со своими коллегами решили возвести в городе резиденцию бога Нептуна, которой нет ни в одной стране мира. Также установить скульптуру самого Нептуна, ее планируют возвести на острове Скрыплева в заливе Петра Великого, которая будет возвышается над морем и оберегать свой город от морских стихий.

Отметим, что во Владивостоке уже есть парк с монументом Нептуна, возле которого многолюдно и интересно проходит праздник День военно-морского флота.
Пелагея Лебединская
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