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| | В Ростове будут отключать свет в первую неделю апреля

В Ростове будут отключать свет в первую неделю апреля

Сегодня, 11:34
В связи с необходимостью проверки оборудования на станциях, подающих электричество в Ростове-на-Дону, а также на линиях электропередач, электрики будут вынуждены ограничивать подачу электроэнергии в первую неделю апреля.

В Ростове будут отключать свет в первую неделю апреля

 

Согласно информации, предоставленной представителями Городских электросетей, в связи с проведением запланированных работ по исключению аварийных ситуаций на оборудовании, в Ростове-на-Дону будут совершены плановые отключения электроэнергии. Из-за проведения профилактических работ без подачи электроэнергии в период с 09:00 до 17:00 по МСК окажутся некоторые ростовские улицы. Так, с 2 по 22 апреля периодически будут обесточиваться жилые дома по следующим улицам: Родниковая, Ботанический спуск, Лесопарковая, а также Белостокская.

В Ростове будут отключать свет в первую неделю апреля

 

Заметим, более масштабные отключения электроэнергии также затронут улицы Ростова-на-Дону со 2 по 6 апреля. Полный список улиц доступен к ознакомлению в приложении.
Александр Вест
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