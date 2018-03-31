В Нижнем Новгороде закрыли батутный парк «Разгон» после трагедии в Кемерово

27 марта в Нижнем Новгороде, после трагического случая в Кемерово, который унес жизни многих детей, закрылся батутный парк «Разгон». Руководство торгового центра, в котором он расположен, сочло нужным провести реконструкцию.

Пелагея Лебединская

Руководство торгового цента и собственники батутного парка принесли своим клиентам извинение за временное закрытие аттракционов, и сообщили, что все приобретенные ранее билеты не потеряют свой срок действия. Ими можно будет воспользоваться тогда, когда парк снова заработает. Также руководство объяснило, что парк закрылся в связи с реконструкцией. На территории батутного парка будут устанавливаться новотехнологические системы пожарной безопасности, которые смогут своевременно отреагировать и погасить образовавшийся пожар. Руководство торгового центра и собственники батутного парка очень обеспокоены случившейся трагедии в Кемерово и хотят принять все меры по предотвращению повтора подобного случая.Отметим, что в Нижнем Новгороде на данный момент закрылся лишь один батутный парк, в остальных еще проводятся проверки на пожарные системы безопасности.