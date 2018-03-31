Букмекеры начали принимать ставки на существование инопланетян

Растущая популярность инопланетной цивилизации на фоне частого появления провокационных фото и видеороликов на эту тему привлекла внимание букмекеров. На сайте букмекеров уже можно проголосовать, так как там начали принимать ставки на существование пришельцев.

Пойда Анна

Одним из толчков, который заставил жителей разных стран проголосовать за существование пришельцев, стал видеоролик, запечатленный камерой на истребителе ВВС США. Во время трансляции этой записи виден неустановленный наукой летающий объект, который, в свою очередь, перемещался в разы быстрее военного самолета.Пользователи развели дискуссию на тему инопланетян, чем не преминула воспользоваться букмекерская контора, которая предлагает сделать ставки относительно того, когда ученые докажут существование космических цивилизаций. В настоящее время сложилась следующая ситуация: коэффициент 12.0 – за ответ в текущем году, коэффициент 15.0 – в 2019 году и показатели 1.1– за 2020 годы и позже.