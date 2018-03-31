Минздрав: К 2024 году в России продолжительность жизни составит 76 лет

Минздрав РФ проинформировал общественность, что планирует к 2024 году увеличить длительность жизни россиян до 76 лет. Информацию об этом предоставила руководитель ведомства Вероника Скворцова.

Анна Котова

На итоговом собрании министерства Скворцова сказала, что сейчас перед специалистами стоит главная задача – рост длительности жизни до 76 лет к 2024 году. Однако к 2030 году планируется вход страны в список государств с продолжительность от 80 лет и больше. Отметим, что сейчас в России фиксируется среднее длительность жизни от 64 до 80 лет, но чаще умирают в возрасте меньше 70 лет.Отметим, что глава РФ Владимир Путин в письме к Федеральному собранию написал, что страна должна войти в список государств «80+», где средняя протяженность жизни числится от 80 и больше. До этого Минздрав информировал, что за 10 месяцев прошлого года в России длительность жизни зафиксирована на историческом максимуме в 72,6 лет.