Минздрав: К 2024 году в России продолжительность жизни составит 76 лет

На итоговом собрании министерства Скворцова сказала, что сейчас перед специалистами стоит главная задача – рост длительности жизни до 76 лет к 2024 году. Однако к 2030 году планируется вход страны в список государств с продолжительность от 80 лет и больше. Отметим, что сейчас в России фиксируется среднее длительность жизни от 64 до 80 лет, но чаще умирают в возрасте меньше 70 лет.
Отметим, что глава РФ Владимир Путин в письме к Федеральному собранию написал, что страна должна войти в список государств «80+», где средняя протяженность жизни числится от 80 и больше. До этого Минздрав информировал, что за 10 месяцев прошлого года в России длительность жизни зафиксирована на историческом максимуме в 72,6 лет.
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