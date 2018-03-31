На выходных восточный вестибюль станции «Фили» метро Москвы будет закрыт

Закрытие восточного вестибюля «Фили» столичного метрополитена произойдет в связи с проведением ремонтных работ. На эти дни была запланирована замена подвесного потолка, который на данный момент находится в аварийном состоянии. После замены потолка будут проводить другие этапы реставрации, которые запланированы на 7 и 8 апреля, в эти дни также будет закрываться восточный вестибюль.
Отметим, что Филеевская линия столичного метрополитена является одной из самых первых линий построенных в Москве. Она была основана в 1958 году и за 70 лет своего существования уже изрядно износилась.
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