На выходных восточный вестибюль станции «Фили» метро Москвы будет закрыт

В выходные дни 31 марта и 1 апреля в Москве закроется восточный вестибюль станции метро «Фили» Филеевской линии. Все пассажиры, которые пользуются услугой передвижения по этой линии, смогут воспользоваться входом в подземку и выходом в город западным вестибюлем станции.

Пелагея Лебединская

Закрытие восточного вестибюля «Фили» столичного метрополитена произойдет в связи с проведением ремонтных работ. На эти дни была запланирована замена подвесного потолка, который на данный момент находится в аварийном состоянии. После замены потолка будут проводить другие этапы реставрации, которые запланированы на 7 и 8 апреля, в эти дни также будет закрываться восточный вестибюль.Отметим, что Филеевская линия столичного метрополитена является одной из самых первых линий построенных в Москве. Она была основана в 1958 году и за 70 лет своего существования уже изрядно износилась.