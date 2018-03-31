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| | На полигоне «Ядрово» уровень сероводорода вдвое превышает норму

На полигоне «Ядрово» уровень сероводорода вдвое превышает норму

Сегодня, 09:54
Ситуация с подмосковным полигоном «Ядрово», ставшего причиной массового отравления жителей российского Волоколамска в последнее время лишь накаляется. Специалисты Роспотребнадзора поведали о вдвое превышенном на свалке уровне сероводорода.

На полигоне «Ядрово» уровень сероводорода вдвое превышает норму

 

Согласно информации, предоставленной сотрудниками Роспотребнадзора, проводившими соответствующие замеры на свалке близ Волоколамска, в данный момент уровень содержания в воздухе сероводорода на полигоне «Ядрово» превышает норму примерно в 1,5 – 2,5 раза. Данная информация ведомству поступила от специалистов Совета по правам человека. Также в Роспотребнадзоре рассказали о том, что большинство школьников, которым потребовалась медицинская помощь после отравления газами со свалки 21 марта, обращались в больницы с отягощённым соматическим анамнезом.

Вследствие массового отравления врачи диагностировали у детей атипический дерматит, нарушения ЖКТ, вегетососудистую дистонию, аллергический ринит, реконвалесценты ОРЗ, а также головную боль.
Александр Вест
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