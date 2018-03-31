Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Разработчик выяснил, что Google собирает больше информации о пользователях, чем говорит «Яндекс.Дзен» запустил навигацию по каналам МТС сократит интернет-трафик в популярном тарифе Motorola готовится праздновать 45-летие с момента первого звонка Незаконные перепланировки мешали эвакуации людей из ТЦ «Зимняя вишня» Ксения Собчак возьмёт на работу помощника, смотревшего фильм «Дьявол носит Prada» Успенский назвал безумием ситуацию с отчеством сестры Дяди Фёдора из "Простоквашино" Страну не спасти: Бузова решила "выпустить зверя" на телевидение В США украли надгробный камень с могилы инопланетянина Дану Борисову заподозрили в пиаре и заработке на суде за дочь Российский космонавт показал последствия засухи на Енисее Сергей Шнуров анонсировал масштабный концерт в Петербурге
| | В Москве на Пасху запустят бесплатные автобусы до кладбища

В Москве на Пасху запустят бесплатные автобусы до кладбища

Сегодня, 09:37
Представители «Могортранс» проинформировали, что в праздничные дни на Пасху в районы городских и районных кладбищ будут запущены 37 автобусов, на которых люди смогут бесплатно добраться до погостов.

В Москве на Пасху запустят бесплатные автобусы до кладбища

 

Бесплатные транспортные средства будут ездить 1, 8 и 15 апреля. Промежуток между автобусами составит от одной до пяти минут. Заместитель главы «Мосгортранса» Борис Ткачук сообщил, что жители доедут до погостов на бесплатных автобусах, которых в дни празднования Пасхи будет запущено примерно одна тысяча. Также для практичности москвичей на обычных рейсах пустят дополнительный транспорт.

Борис Ткачук добавил, что в ночное время пассажиры также могут воспользоваться наземным транспортом, который будет ездить от центра Москвы до дальних районов города. В ночное время в такие дни автобусы будут ездить с промежутком в 15-30 минут.
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Москве на Радоницу пустят несколько дополнительных автобусов
В Москве на Радоницу пустят несколько дополнительных автобусов

На официальном портале мэра и правительства российской столицы сообщается, что дополнительные автобусы появятся на Радоницу из-за массового посещения жителями

В Московской области на Пасху будут ездить дополнительные автобусы
В Московской области на Пасху будут ездить дополнительные автобусы

В Московской области в период Пасхи пассажиры смогут воспользоваться дополнительными автобусами. Об этом уведомляет пресс-служба "Мострансавто".

На Пасху в Москве запустят 37 бесплатных автобусных маршрутов‍
На Пасху в Москве запустят 37 бесплатных автобусных маршрутов‍

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» сообщила, что на пасхальные праздники компания обеспечит жителям и гостям города более тысячи бесплатных автобусов по самым

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости