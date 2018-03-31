В Москве на Пасху запустят бесплатные автобусы до кладбища

Представители «Могортранс» проинформировали, что в праздничные дни на Пасху в районы городских и районных кладбищ будут запущены 37 автобусов, на которых люди смогут бесплатно добраться до погостов.

Анна Котова

Бесплатные транспортные средства будут ездить 1, 8 и 15 апреля. Промежуток между автобусами составит от одной до пяти минут. Заместитель главы «Мосгортранса» Борис Ткачук сообщил, что жители доедут до погостов на бесплатных автобусах, которых в дни празднования Пасхи будет запущено примерно одна тысяча. Также для практичности москвичей на обычных рейсах пустят дополнительный транспорт.Борис Ткачук добавил, что в ночное время пассажиры также могут воспользоваться наземным транспортом, который будет ездить от центра Москвы до дальних районов города. В ночное время в такие дни автобусы будут ездить с промежутком в 15-30 минут.