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| | Травник из Мордовии прославился необычными чаями и вареньем

Травник из Мордовии прославился необычными чаями и вареньем

Сегодня, 21:44
Житель Мордовии Артем Петров прославился на всю страну своими удивительными чаями и необычным вареньем. Парень оказался потомственным травником. Раньше сбором полезных растений забиралась его бабушка, но с малых лет приучала внука распознавать лекарственные травы.

Травник из Мордовии прославился необычными чаями и вареньем

 

Однако Артем не собирался поначалу посвящать травоведению и траволечению свою жизнь, и уроки бабушки, которые он почерпнул в мордовском селе Рассказово, постепенно стирались из памяти. Так бы и канули они в Лету, если бы в 30-летнем возрасте Петров не решил открыть фермерское хозяйство. А направлением в котором он вознамерился развивать свое предприятие, оказалась фитотерапия.

Травник из Мордовии прославился необычными чаями и вареньем

 

Артем принялся изучать разные источники информации, собирать сведения о полезных травах и всерьез заинтересовался таким растением, как Иван-чай. Его внимание привлекли чаи, которые можно заваривать на основе этой удивительной травы. В этих местах жители любят пить напитки на основе Иван-чая, однако сейчас она преимущественно покупная. А Петров уже подготовил место для приготовления этого напитка. Артем знает, где произрастает это растение. Особенно много его в окрестностях села Старые Турдаки в районе Белого Ключа и Петров акцентирует внимание на том, что это экологически чистое место.

Фермер намерен организовать сбор зверобоя, душицы и мяты. Однако настоящим «хитом» стало его земляничное варенье, в которое он добавляет облепиху и даже молодые шишки (как в мультсериале «Маша и медведь»). Единственное условие – шишки нужно собрать в апреле, иначе для варенья они не годятся. Варенье, по словам предпринимателя, очень вкусное, но долго не хранится.
Дарья Светозарова
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