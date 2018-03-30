После того, как 29 марта в небе над Сыктывкаром появились летающие светящиеся шары, пораженные местные жители не могли найти им единого объяснения. Кто-то думал, что это НЛО, а кто-то считал два шара метеоритами.

После того, как 29 марта в небе Сыктывкара замечены два светящихся шара, мнения местных жителей касательно их природы разделились. Часть граждан думали, что светящие шары это НЛО космического происхождения, кто-то видел в них испытания военно-воздушной техники, другие считали, что объекты это метеориты или астероиды.

Тем не менее, по словам очевидцев, светящиеся шары в небе имели довольно странную траекторию передвижения – они будто и «играли в догонялки» друг с другом. Замечено было, что первый шар обладал четырьмя ровными топливными полосами, а второй – с лопостиобразными полосами.СМИ делают предположение, что увиденное над Сыктывкаром является ракетой «Союз-2.1В», запущенной с космодрома в Архангельской области.