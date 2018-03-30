В Ленобласти заметили загадочные НЛО

Около садовых товариществ «Бабино» и «Девяткино» Всеволожского района Ленобласти были замечены несколько странных летающих светящихся шаров. Об этом рассказали очевидцы происшествия в соцсетях.

В последнее время в соцсетях все чаще появляются сообщения от очевидцев о загадочных объектах в небе. Так жители Ленобласти рассказали о светящихся шарах, которые пронеслись в небе Всеволожского района 28 марта. По словам очевидцев, НЛО появились над лесным массивом в районе садового товарищества «Бабино». При этом жители «Девяткино»и «Тосно» также заявляют, что видели странные объекты. Фотографии загадочного явления вызвали бурное обсуждение в Сети.

Виктория Озерова

Пользователи предполагают, что светящиеся шары – это отсвет от ракеты или запущенные кем-то в небо китайские фонарики. Некоторые предположили, что это настоящие корабли пришельцев.